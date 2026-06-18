Keten tohumunun faydaları nelerdir? Süper gıda keten tohumu nasıl tüketilmeli?

YOĞUN LİF YAPISIYLA SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU

Keten tohumu, hem çözünür hem de çözünür olmayan lifler açısından doğadaki en zengin bitkisel kaynakların başında gelmektedir. Bu yoğun lif yapısı, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kronik kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını kısa sürede ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kalın bağırsaktaki yararlı probiyotik bakterileri besleyen bu süper gıda, sindirim sisteminin fonksiyonunu baştan aşağı yenilemektedir. Mide boşalma süresini uzattığı için ani açlık ataklarını engeller ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesini sağlayarak kilo kontrolünü kolaylaştırır. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini bir süpürge gibi temizleyerek genel vücut hafifliği sağlar.