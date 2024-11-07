KİM yağdan pirince indirimli ürünler listesi! KİM kartı olanlara dev indirim (SON TARİH 13 KASIM)
KİM yağdan pirince indirimli ürünler listesi! KİM kartı olanlara dev indirim (SON TARİH 13 KASIM)
KİM kartı olanlara yağdan pirince, çaydan toz şekere kadar birçok gıda ürününde indirim fırsatı… 13 Kasım tarihine kadar geçerli bu indirim fırsatını kaçırmayın. İşte ürünler ve fiyatlar…
BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Raf fiyatı: 269,99
İndirimli fiyatı: 229,99 TL
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KİMİN GÖNEN BALDO/OSMANCIK PİRİNÇ 2000 GR
Raf fiyatı: 174,99
İndirimli fiyatı: 129,99 TL
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DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAY 1000 GR
Raf fiyatı: 169,99 TL
İndirimli fiyatı: 139,99 TL
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BALKÜPÜ TOZ ŞEKER 5 KG
Raf fiyatı: 204,75 TL
İndirimli fiyatı: 159,99 TL
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