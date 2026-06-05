Kimlikte 50, hücrede 35 olmanın sırrı: 2026'nın en büyük sağlık akımı 'longevity' nedir?

HÜCRELERİMİZ NEDEN YAŞLANIR VE YIPRANIR?

Vücudumuzu açıkta bırakılan bir demir gibi düşünebiliriz. Zamanla, soluduğumuz kirli hava, yediğimiz paketli gıdalar ve yoğun stres yüzünden vücudumuz içeriden 'paslanmaya' başlar. Tıpta buna kısaca yaşlanma deniyor. Şimdiye kadar hep yaşlanınca kırışıklıkları gizleyen kremleri ya da ağrıyan dizleri konuştuk. Ancak yeni nesil sağlık dünyası artık bambaşka bir şey söylüyor. Uzmanlar, "Kırışıklığı ortaya çıkmadan durdurun, hücrelerinizi içeriden gençleştirin" çağrısı yapıyor.