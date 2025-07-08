Kimse beklemiyordu, bu ülke herkesi solladı! Türkiye'nin sırası üzdü! İşte yaşamak için en iyi ülke

Remote.com tarafından Nisan 2025'te yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, dünyanın en yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) sahip 60 ülkesi arasında yaşam-iş dengesi endeksi sıralaması belirlendi. Bu araştırma, ülkeleri sadece çalışma saatleri ve ücretleri gibi ekonomik faktörlerle değil, aynı zamanda asgari ücret, ücretli izin süreleri, hastalık ve doğum yardımları, sağlık hizmetleri ve genel yaşamdan mutluluk gibi önemli sosyal kriterleri de göz önünde bulundurarak değerlendirdi.

İşte yaşamak için en iyi ülkeler...