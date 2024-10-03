Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı
Evde yufka açarken ince zar gibi olması için bilmeniz gerekenler
Yufka açmak sanat işidir. Ev hanımları severek mutfakta hamur işi hazırladığında kimse ellerine su dökemiyor. Fakat yufka açmak biraz meşakkatli ve zahmetli.
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Özellikle yufkayı ince açmak da biraz zahmet istiyor. Peki ince yufka nasıl açılır? İşte ince ve asla yırtılmayan yufka açmanın sırrı…
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ZAR GİBİ YUFKALARI EVİNİZDE AÇIN
Hamur İçin;
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağından 2 parmak eksik su (su miktarını yarım su bardağından sonra kontrollü ekleyin ununuza göre artırıp azaltabilirsiniz)
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Açmak İçin;
- Nişasta
- Yağlı Kağıt
- Sıvı yağ
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