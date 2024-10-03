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  4. Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı

Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı

Evde yufka açarken ince zar gibi olması için bilmeniz gerekenler

Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı - Sayfa 1

Yufka açmak sanat işidir. Ev hanımları severek mutfakta hamur işi hazırladığında kimse ellerine su dökemiyor. Fakat yufka açmak biraz meşakkatli ve zahmetli.

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Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı - Sayfa 2

Özellikle yufkayı ince açmak da biraz zahmet istiyor. Peki ince yufka nasıl açılır? İşte ince ve asla yırtılmayan yufka açmanın sırrı…

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Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı - Sayfa 3

ZAR GİBİ YUFKALARI EVİNİZDE AÇIN

Hamur İçin;

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik su (su miktarını yarım su bardağından sonra kontrollü ekleyin ununuza göre artırıp azaltabilirsiniz)
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Kimse evde açtığınıza inanamayacak ; İşte zar gibi dökülen yufkanın sırrı - Sayfa 4

Açmak İçin;

  • Nişasta
  • Yağlı Kağıt
  • Sıvı yağ
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