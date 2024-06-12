Kimya bölümü nedir? Kimya bölümü kaç yıllıktır?
Kimya bölümü maddelerin özelliklerini araştıran ve elementleri sembolize eden ve bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar yapan bölümdür. Peki, kimya bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? Kimya bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Bölümde hangi dersler okutulmaktadır? İş alanları nelerdir? İşte, kimya bölümü ile ilgili detaylar…
Kimya bölümü kaç yıllıktır?
Kimya bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
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Kimya bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
Kimya bölümü, sayısal puan türünden öğrenci almaktadır.
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Kimya bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Kimya bölümü üniversitelerin fen fakültelerine bağlı bir bölümdür.
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Kimya bölümünde hangi dersler okutulur?
Kimya bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Genel kimya
Temel analiz
Genel fizik
Analitik kimya
Organik kimya
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