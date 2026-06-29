Kiraz neye iyi gelir? Her gün 1 avuç kiraz yiyenlerin vücudunda bakın ne oluyor!

DELİKSİZ BİR UYKU DÜZENİ

Kiraz, uyku hormonları arasında yer alan melatonin maddesini doğal olarak barındıran nadir besinlerdendir. Akşam saatlerinde tüketilen bir porsiyon kiraz, uykuya geçiş süresini gözle görülür şekilde kısaltır. Uyku kalitesini artırarak sabahları daha dinç ve enerjik uyanmanıza doğrudan katkı sağlar. Kronik uykusuzluk çeken bireyler için tamamen doğal ve etkili bir reçetedir.