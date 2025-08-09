Kirazın bu faydalarını hiç bilmiyorduk! İşte, yazın vazgeçilmezi kirazın 7 mucizevi faydası

2-) Doğal melatonin kaynağı: Uyku kalitesini artırıyor

​Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için kiraz, doğal bir çözüm olabilir! Kiraz, melatonin adı verilen, uyku düzenini sağlayan hormonun doğal bir kaynağıdır. Özellikle vişne türlerinin melatonin açısından daha zengin olduğu biliniyor. Akşam yemeğinden sonra bir avuç kiraz veya bir bardak kiraz suyu tüketmek, daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.