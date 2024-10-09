Kireci ve lekeyi söküp atıyor. TikTok’ta viral olan bu yöntem ile musluğunuzu pasparlak yapın!

Ancak bu yöntemleri çürüten pek çok formülü daha önce sizlerle paylaşmıştık. Karbonat, sirke suyu gibi evde bulunan diğer malzemeler de temizlikte önemli rol oynuyor. Musluktaki lekeleri ve kireci çıkarmak için ise hiç aklınıza gelmeyecek bir formül paylaşıldı. Hemen hemen her evde bulunan bu malzeme ile kireci ve lekeleri söküp atın.