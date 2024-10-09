Kireci ve lekeyi söküp atıyor. TikTok’ta viral olan bu yöntem ile musluğunuzu pasparlak yapın!
TikTok’ta viral olan bir videoda, musluklar için en az maliyetle kireç ve lekenin nasıl çıkarılacağı anlatıyor. Hemen hemen her evde bulunan bu malzeme ile kötü lekelerden kurtulun! Hem de parlak bir görünüm kazandırın.
Ev veya iş yerlerimizdeki musluklar kullanıma bağlı olarak zamanla kireç ve lekelere maruz kalabiliyor. Genellikle pek çoğumuz ev temizliğinde çamaşır suyu ve deterjan gibi malzemelere başvuruyoruz.
Ancak bu yöntemleri çürüten pek çok formülü daha önce sizlerle paylaşmıştık. Karbonat, sirke suyu gibi evde bulunan diğer malzemeler de temizlikte önemli rol oynuyor. Musluktaki lekeleri ve kireci çıkarmak için ise hiç aklınıza gelmeyecek bir formül paylaşıldı. Hemen hemen her evde bulunan bu malzeme ile kireci ve lekeleri söküp atın.
MUSLUK LEKELERİ İÇİN ETKİLİ FORMÜL
Bazı popüler TikTok kullanıcıları, takipçilerine daha önce hiç akıllarına gelmeyecek temizlik tavsiyelerinde bulunuyor.
Mevcut koşullarda musluklardaki su lekelerini temizlemek oldukça kolay. Beyaz sirket bile bu donuk izleri silmeye yardımcı olan araçlardan biri. Sadece sirkeyle krom muslukların parlaklığını geri kazandırabilmek mümkünken, şimdi gelin bir diğer yeni yönteme bakalım.