Kırmızı alarm: Kapya biber metabolizmayı ve hücreleri bakın nasıl yeniliyor?

YAŞLANMA KARŞITI LİKOPEN ETKİSİ

İçerdiği yoğun likopen ve beta-karoten sayesinde serbest radikallerle en ön safta savaşır. Hücre yaşlanmasını yavaşlatarak organların ve dokuların çok daha uzun süre genç kalmasını sağlar. Düzenli tüketimiyle birlikte cilt dokusundaki sarkarmanın ve ince kırışıklıkların önüne set çeker. Vücuttaki kolajen üretimini tetikleyerek tepeden tırnağa doğal bir yenilenme süreci başlatır. Cildin daha parlak, taze ve esnek görünmesine doğrudan katkı sunar.