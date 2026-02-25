Kırmızı et pahalı gelince tercih değişti; 100 TL’ye 4 kişilik aile doyuyor.

‘100 LİRAYA 4 KİŞİLİK AİLE DOYUYOR’

Sinoplu balıkçı Güven Karabulut da “Balıkçılık sezonu bu sene geçen seneye nazaran biraz kıt geçti. Hamsi sezonu bitti. Şu anda 1 kilo tatlı alsanız bin lira, 1 kilo kıyma alsanız 800 lira, bin lira arası. Balık da et yerine geçtiği için 100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor. 1 kilo balık alıyorsunuz. Bir çorba, bir salata. 4 kişinin, 5 kişinin karnı doyuyor” dedi.