Kırmızı et pahalı gelince tercih değişti; 100 TL’ye 4 kişilik aile doyuyor.

Kırmızı et fiyatları cep yakarken balıkçılar vatandaşlara balık yiyin tavsiyesinde bulundu.

Kırmızı et fiyatlarından şikayet eden vatandaşların yeni tercihi balık oldu. Daha uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen balıklar, balıkçılar tarafından da tavsiye edildi.

Sinop'ta balıkçı İbrahim Gündoğdu, kıymanın kilosunun 900, hamsinin kilosunun ise 150 lira olduğuna işaret etti. nefes.com.tr’de yer alan habere göre balıkçı Gündoğdu şöyle konuştu:

"Protein burada. 250 liraya mezgit var, tirsi balıklarımız var. Örneğin 120 lira kilosu. Bir kilosuyla 3 kişi doyar. Balık sezonumuz ağır, çok bir hareketlilik yok. Ama vatandaşın eğilimi genelde ucuz balığa.”

‘100 LİRAYA 4 KİŞİLİK AİLE DOYUYOR’

Sinoplu balıkçı Güven Karabulut da “Balıkçılık sezonu bu sene geçen seneye nazaran biraz kıt geçti. Hamsi sezonu bitti. Şu anda 1 kilo tatlı alsanız bin lira, 1 kilo kıyma alsanız 800 lira, bin lira arası. Balık da et yerine geçtiği için 100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor. 1 kilo balık alıyorsunuz. Bir çorba, bir salata. 4 kişinin, 5 kişinin karnı doyuyor” dedi.

