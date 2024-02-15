Kış aylarında sinüzitten korunmanın 7 altın yolu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, Kış aylarında Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin sinüzitten etkilendiğine dikkat çekerek, eğer sorun kronikleşirse ameliyat seçeneğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihapla dolması sonucu ortaya çıkan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ve yüzde zonklama, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük şeklinde kendini belli ediyor. 1 | 10

Hastalık tam ve doğru tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara bile kapı aralayabiliyor. 2 | 10

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sinüzitten korunma yolları hakkında şu 7 öneride bulundu: 3 | 10