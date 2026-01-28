Kış aylarının şifa kaynağı: Salepin faydaları nelerdir? Kimler salep tüketmemelidir?

Salep solunum yollarını nasıl rahatlatır

Salep, solunum yolları üzerinde yatıştırıcı bir etki gösterir. Özellikle boğaz tahrişi yaşayan kişiler için rahatlatıcı bir içecektir. Ilık tüketildiğinde kuru öksürüğün azalmasına yardımcı olur. Salepin faydaları arasında bronşları gevşetmesi de yer alır. Bu sayede balgamın daha kolay atılması desteklenir. Soğuk havalarda nefes almayı zorlaştıran etkilere karşı koruma sağlar. Geleneksel olarak bronşit ve benzeri rahatsızlıklarda tercih edilir. Düzenli tüketimde solunum konforu artabilir.