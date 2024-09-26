Kış boyunca taptaze limon kullanmak için işte köylülerin uyguladığı en etkili yöntem

LİMONU 6 AY KADAR BOZULMADAN SAKLAMA YÖNTEMİ

Ye-mek.net sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Limonu çok daha uzun süre saklamanın en iyi yolu buzluğa atmaktır. Bu yöntem hem limonu daha uzun saklamak hem de daha bereketli limonatalar elde etmek için kullanılır. Bunun için öncelikle limonları güzelce yıkayın. Ardından iyice kurulayın ve bir buzdolabı poşeti içinde buzluğa koyun. Bu şekilde donmasını sağlayın. İleride kullanacağınız zaman dondurduğunuz limonu, buzluktan çıkartıp, oda sıcaklığında biraz yumuşaması için bekletin. Ardından bütün olarak rondodan geçirip, ve şeker ilave edip, kullanabilirsiniz. Buzlukta dondurduğunuz bütün limon 6 ay kadar bozulmadan dayanabilir.