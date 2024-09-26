Kış boyunca taptaze limon kullanmak için işte köylülerin uyguladığı en etkili yöntem
Limon yumuşuyor ve çok çabuk mu küfleniyor? Köylülerin bu yönteminden sonra asla limon bozulmayacak ve suyun bir şey kaybetmeyecek
Limon, C vitamini deposu olmasının yanı sıra ayrıca kalorisi düşük ve besleyici bir meyvedir. Çayın yanında, çorbalarda, tatlılarda, yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan limon bu nedenle mutfakların olmazsa olmazlarındandır. Bir seferde limon alıp en iyi şekilde saklamak isteyenler için çözüm bulundu
Limon günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 88'ini karşılar. Aynı zamanda potasyum, B6 vitamini, folat ve lif bakımından da oldukça zengindir. Şimdi bu yazımızdaki adımları takip ederek bir seferde toplu şekilde aldığınız limonları uzun süre tazeliğini muhafaza ederek en sağlıklı şekilde saklayabilirsiniz. Böylelikle ne zaman isterseniz ilk günkü tazelikte limonları kullanabilirsiniz.
LİMONU 6 AY KADAR BOZULMADAN SAKLAMA YÖNTEMİ
Ye-mek.net sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Limonu çok daha uzun süre saklamanın en iyi yolu buzluğa atmaktır. Bu yöntem hem limonu daha uzun saklamak hem de daha bereketli limonatalar elde etmek için kullanılır. Bunun için öncelikle limonları güzelce yıkayın. Ardından iyice kurulayın ve bir buzdolabı poşeti içinde buzluğa koyun. Bu şekilde donmasını sağlayın. İleride kullanacağınız zaman dondurduğunuz limonu, buzluktan çıkartıp, oda sıcaklığında biraz yumuşaması için bekletin. Ardından bütün olarak rondodan geçirip, ve şeker ilave edip, kullanabilirsiniz. Buzlukta dondurduğunuz bütün limon 6 ay kadar bozulmadan dayanabilir.
HAVA GEÇİRMEZ BİR ŞİŞEYE DOLDURUN
Limon suyunu bozulmadan saklamak için, öncelikle taze sıkılmış limon suyunu temiz bir cam kavanoza ya da hava geçirmez bir şişeye doldurmak önemlidir. Ardından buzdolabında saklanmalıdır; bu şekilde 2-3 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Daha uzun süre saklamak isterseniz, limon suyunu buz kalıplarına döküp dondurarak saklayabilirsiniz. Dondurulmuş limon suyu, birkaç ay boyunca tazeliğini korur ve gerektiğinde kolayca kullanılabilir. Ayrıca, limon suyunu saklarken sıcaklık değişimlerine dikkat etmek, bozulmayı engeller.