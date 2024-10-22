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  4. Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor

Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor

İstanbul’a yakın mesafede bulunan bu kış tatili rotasını birçok kişi bilmiyor ve hala gizli…

Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor - Sayfa 1

Havaların soğumasıyla tatilciler rota çizmeye başladı. En gözde mekanlar ise genellikle büyükşehirlere yakın ve çok fazla yakıt harcanmayan adresler oldu.

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Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor - Sayfa 2

Havaların soğumasıyla tatilciler rota çizmeye başladı. En gözde mekanlar ise genellikle büyükşehirlere yakın ve çok fazla yakıt harcanmayan adresler oldu.

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Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor - Sayfa 3

İSTANBUL’A 1 SAAT UZAKLIKTA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere Şelalesi, doğaseverleri etkileyen benzersiz bir manzaraya sahiptir. Bu saklı kalmış güzellik, yaklaşık 10 kilometrelik zorlu bir yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına eşsiz deneyimler sunmaktadır.

 

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Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor - Sayfa 4

Şelalenin 20 metrelik yüksekliği özellikle kış aylarında gürül gürül akan soğuk suyu ile ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunmaktadır.

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