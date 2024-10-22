Kış günleri için nefes kesen rotalar ; İstanbul’un yanı başında – Fazla kişi bilmiyor
İstanbul’a yakın mesafede bulunan bu kış tatili rotasını birçok kişi bilmiyor ve hala gizli…
Havaların soğumasıyla tatilciler rota çizmeye başladı. En gözde mekanlar ise genellikle büyükşehirlere yakın ve çok fazla yakıt harcanmayan adresler oldu.
Havaların soğumasıyla tatilciler rota çizmeye başladı. En gözde mekanlar ise genellikle büyükşehirlere yakın ve çok fazla yakıt harcanmayan adresler oldu.
İSTANBUL’A 1 SAAT UZAKLIKTA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere Şelalesi, doğaseverleri etkileyen benzersiz bir manzaraya sahiptir. Bu saklı kalmış güzellik, yaklaşık 10 kilometrelik zorlu bir yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına eşsiz deneyimler sunmaktadır.