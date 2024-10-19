Kış mevsiminde çiçeklerinizin kurumaması için bu karışımı uygulayın! Çiçek asla solmuyor
Aralık, Ocak ve Şubat gibi kış aylarında çiçeklerinizin kurumaması için özen göstermeniz bazı bakım sırları bulunmaktadır
Kış aylarında çiçekler genellikle kapalı alanlarda ve evin odalarında bakılır. Bu çiçeğin hem yer değiştirmesi nedeniyle küsmesine yol açabilir hem de yeterli güneş ışığı almayacağı için canlı kalmamasının önüne geçebilir. Bu nedenle kış boyunca çiçeklerinizin canlı kalması ve sağlıklı bir yapıda olması için size önereceğimiz bu karışımı uygulayabilirsiniz.
Sadece 7 günde 1 kez uygulayabileceğiniz bu formül sayesinde bitkilerinizin ihtiyacı olan besin değerlerini almalarına yardımcı olara kurumalarını önleyebilirsiniz. İşte karışım için gerekli malzemeler ve yapılışı:
1,5 LİTRE SUYA 1 ÇAY KAŞIĞI YETİYOR
Haber Global sitesinde paylaşılan içeriğe göre, Çiçek bakımında en etkili doğal çözümlerden biri de Hint yağıdır. Bitkilerinize düzenli uygulandığında, onların daha güçlü köklere sahip olmasını sağlar ve yapraklarının canlı kalmasına destek olur. Yapmanız gereken basit: 1,5 litre suya 1 çay kaşığı Hint yağı ekleyip iyice çalkalayarak karıştırın.