Bu havalara dikkat! Göz kuruluğu kışın artıyor

Soğuk havada göz yaşarmasının nedeni Gözün kendini koruması

Sağlıklı gözlerde, engel olunamayan değişik doğal olaylara karşı, iyi çalışan bir koruma mekanizmasının mevcut olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hülya Gökmen, şöyle devam etti: “Bazen, gözü korumak amacıyla gerçekleşen bu savunma mekanizmaları, kişileri rahatsız eden belirtiler şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, aniden çok soğuk havaya çıkınca, kornea dediğimiz gözün ön yüzeyindeki şeffaf tabakadaki sinirler uyarılarak refleks gözyaşı üretimine yol açar ve hasta aşırı göz sulanmasından rahatsız olur. Aslında bu durum, kurumaya karşı vücudun geliştirdiği koruyucu bir önlemdir. Bunun yanı sıra kış aylarında, önceden göz kuruluğu problemi olan kişilerde, bazı dış etkenler göz kuruluğunun artmasına neden olur.”