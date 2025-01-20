Kış mevsiminin en büyük sorunu: Petekler meğer bu nedenlerden dolayı ısınmıyormuş! İşte çözümü…
Havaların iyice soğumasıyla birlikte peteklerde oluşan problemler de ortaya çıkmaktadır. Kalorifer peteklerinin ısınması konusunda yaşanan sorunlar, sık karşılaşılan durumlardır. Peteklerin ısınmamasının birçok nedeni olabilir. Peki, bu nedenler nelerdir? Detaylar haberimizde...
PETEKLERİN ISINMAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
- Kombi kış ayarında değilse petekleri ısıtmaz.
- Petek vanalarının kapalı olduğu durumlarda petekler ısınmaz.
- Peteklerde hava var ise ısınmaz.
- Kombi pompası yetersiz kaldığında petekler ısınmaz.
- Peteklerde kirden dolayı tıkanıklık varsa ısınmaz.
- Tesisat sisteminde oluşan tıkanıklık nedeniyle petekler ısınmaz.
- Kombi su basıncı düşük ise petekler ısınmaz.
- Peteklerde hava varsa kombi suyu ısıtır, petekler ısınmaz.
KOMBİNİN KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?
Kombi ayarı, kış aylarında 15 dereceye kadar düşen ortamlarda 50-55 dereceye yükseltilmelidir.
PETEKLERİN HAVASI NASIL ALINIR?
Peteklerin havasını almak için, düz bir tornavida ile peteklerin üst kısımlarında yer alan purjor kısımları saat yönünde çevrilmelidir. Bu işlemin ardından sıcak su geline kadar biriken hava boşaltılmalıdır. Sıcak su gelmeye başladıktan sonra purjor tapası kapatılmalı ve kombinin altında bulunan su takviye vanası açılarak ibre 1,5-2 br arasına gelinceye kadar su takviyesi yapılmalıdır.