Kış mevsiminin en büyük sorunu: Petekler meğer bu nedenlerden dolayı ısınmıyormuş! İşte çözümü…

PETEKLERİN HAVASI NASIL ALINIR?

Peteklerin havasını almak için, düz bir tornavida ile peteklerin üst kısımlarında yer alan purjor kısımları saat yönünde çevrilmelidir. Bu işlemin ardından sıcak su geline kadar biriken hava boşaltılmalıdır. Sıcak su gelmeye başladıktan sonra purjor tapası kapatılmalı ve kombinin altında bulunan su takviye vanası açılarak ibre 1,5-2 br arasına gelinceye kadar su takviyesi yapılmalıdır.