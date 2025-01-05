Kış tatilinde Uludağ, Kartepe ve Palandöken'i solladı: Giden geri gelmek bilmiyor çok daha ucuz
Uludağ, Kartepe ve Palandöken'i geride bıraktı. Kayak severlerin yeni favorisi oldu. Hafta sonu akın akın göç alıyor, ilçenin nüfusunda patlama yaşanıyor.
Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenler fiyatların can acıttığı kayak merkezlerini terk etti. Ön plana Kayseri'nin Erciyes ilçesi çıktı. Hem fiyatlar ucuz hem tesisler oldukça modern.
Kayak severler, hem modern hem de ucuz kayak merkezi Erciyes'e akın etmeye başladı. Özellikle cumartesi pazar günleri Erciyes'in nüfusunda patlama yaşanıyor. Sadece çevre illerden değil, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan bile gelenler oluyor.
Kayak etkinliğinin yanı sıra sakin atmosferi, uygun fiyatlı yiyecek ve içecek noktaları, modern tesisleri Erciyes'i cazibe noktası yaptı. Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes'te hem karın keyfini doyasıya çıkarabilir hem de uygun fiyatlı etkinliklerden yararlanabilirsiniz.