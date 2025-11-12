Kışın şifa deposu: Kestanenin faydalarıyla tanışın!

4-) CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA KATKISI

Kestane, cilt ve saç sağlığı için de faydalı bir besin olarak biliniyor. İçerdiği C vitamini, kolajen üretimini destekleyerek cildi genç tutuyor. Antioksidanlar, cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Kuru ve yıpranmış saçların güçlenmesine katkı sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde cilt elastikiyetini artırıyor. Kestane yağı, masaj veya saç bakımında da kullanılabiliyor. Bu nedenle hem tüketim hem de kozmetik kullanım açısından tercih ediliyor.