Kıvamı asla şaşmayan sütlaç tüyosu ; Pirince yarım kaşık eklemek yetiyor
Anne usulü nefis bir sütlaç hazırlamak için geleneksel bir yöntem var. Bu tüyoyu uyguladığınızda sütlaç sıvılaşmıyor tam kıvamında oluyor. Anne usulü ve lezzetli olması için pirince yarım kaşık eklemelisiniz
Türk mutfağının en sevilen tatlıları arasında sütlaç yer alıyor. Son derece lezzetli olan ve süt ile pirincin karışımıyla hazırlanan sütlaç tatlısı düşük kalorili olmasıyla da biliniyor.
Sütlaç hazırlarken kıvam tutturmak çok önemli yoksa tatlı çok fazla sıvı oluyor. Bu da tatlı ne kadar lezzetli olursa olsun tatlının havasını bozan bir duruma yol açıyor. Peki sütlacın kıvamı nasıl yakalanır?
ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Eğer sütünüz taze değilse ve bozulmaya yakınsa sütlaç istediğiniz kıvamı almayacak ve çok kısa sürede bozulacaktır.