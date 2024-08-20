Kıvamı şaşmayan şeftali marmelatının püf noktası - Bursalı köylüler böyle yapıyor

Şeftali yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Kavun karpuz ne kadar çok sevilip serinletse de şeftali de o kadar seviliyor. Kolay kolay bozulmadığı ve sert alındığında saklanabildiği için tercih edilen bu nefis meyvenin anavatanı ise Bursa’dır. Bu nedenle şeftali marmelatı, şeftali suyu, şeftali reçeli hatta şeftali turşusuna dair en güzel detayları onlar biliyor.