Kıvamı şaşmayan şeftali marmelatının püf noktası - Bursalı köylüler böyle yapıyor
Şeftali marmelatı ev hanımlarının severek hazırladığı bir kahvaltılıktır. Çünkü hem sağlıklı hem de hijyenik şartlar da hazırlanır. İşte Bursalı köylü kadınların sır tarifiyle şeftali marmelatı tarifi
Şeftali yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Kavun karpuz ne kadar çok sevilip serinletse de şeftali de o kadar seviliyor. Kolay kolay bozulmadığı ve sert alındığında saklanabildiği için tercih edilen bu nefis meyvenin anavatanı ise Bursa’dır. Bu nedenle şeftali marmelatı, şeftali suyu, şeftali reçeli hatta şeftali turşusuna dair en güzel detayları onlar biliyor.
ŞEFTALİ MARMELATI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Şimdi size Bursalı köylü kadınların şeftali marmelatı tarifini vereceğiz. Adım adım tüm püf noktaları açıklayacağız. Marmelat hazırlamak oldukça keyifli bir iştir. Üstelik kışın soğuk günlerinde tatlı tatlı ekmeklere sürerek yiyebileceğimiz düşünülürse daha da keyifli oluyor.
İşte gereken malzemeler listesi:
- 2 kilogram şeftali
- 3-3,5 su bardağı toz şeker
- 7-8 adet şeftali çekirdeği
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
TÜM PÜF NOKTALARIYLA MARMELATIN HAZIRLANIŞI
nefisyemektarifleri.com sitesinde on binlerce takipçisi bulunan chefzeytin tarafından paylaşılan tarifte adım adım şeftali marmelatı anlatıldı:
Şeftalileri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra, çekirdeklerini çıkartın.
Uygun büyüklükte bir tencereye, şeftalileri iri küpler halinde gelişi güzel doğrayın.
Şekerin üç bardaklık kısmını şeftalilerin üzerine dökün, çekirdekleri de ilave edin ve kısığa yakın orta ateşte ocağa alın.