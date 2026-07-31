Kivinin bu faydalarını kimse bilmiyordu! Her gün kivi yiyenlerin vücudunda bakın neler oluyor!

C VİTAMİNİ DEPOSU İLE BAĞIŞIKLIĞINIZI TAVANA VURUN

Kivi, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse tamamını tek başına karşılayabilen nadir meyvelerden biridir. Portakal ve limon gibi klasik turunçgillerden çok daha fazla antioksidan içeren bu meyve, kış ayında hastalıklara karşı adeta çelikten bir kalkan görevi görür. Düzenli kivi tüketimi sayesinde mevsimsel grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara yakalanma riskiniz minimum seviyeye iner. Hücre onarımını hızlandıran yapısı sayesinde vücudun serbest radikallerle savaşmasına da doğrudan destek sağlar.