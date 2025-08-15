Kiviye limon sıkarak tükettiğinizde bakın neler oluyor? İşte o mucize etki…

1-) ÇİFTE C VİTAMİNİ BOMBASI

Kivi, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak kadar zengin bir meyve. Limon ise bu vitamin desteğini ikiye katlıyor. Birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini adeta çelik gibi güçlendiriyor. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.