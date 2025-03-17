Kıyafetleriniz bu yüzden makineden kırışık çıkıyor. Bu 6 hataya dikkat edin; birini yapmazsanız...

ÇAMAŞIR YIKARKEN KAÇINMANIZ GEREKEN HATALAR



-KİRLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ



Çamaşır makinenize düzenli bakım yapmak, hem makinenin ömrünü uzatır hem de kıyafetlerinizin zarar görmesini önler. Bakımı ihmal edilen bir makinede deterjan kalıntıları, kir ve küf birikebilir. Bu birikintiler, makinenin düzgün çalışmasını engelleyerek giysilerin yığılmasına veya buruşmasına neden olabilir.



Bu sorunu önlemek için çamaşır makinenizi her ay derinlemesine temizlemeniz gerekiyor. Makinenizin türüne bağlı olarak (ön yüklemeli veya üstten yüklemeli) uygun temizlik yöntemlerini kullanarak bakımını yapabilirsiniz.