Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi!
Pastaneye girdiğimizde mis gibi mahlep kokusuyla gönlümüzü fetheden, ağızda dağılan enfes tadıyla yediden yetmişe herkesin severek tükettiği çatalı kendi mutfağınızda yapmaya ne dersiniz? Üstelik pastaneden satın aldığınız çatalla birebir aynı tarifle... İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi...
PASTANE USÜLÜ ÇATAL TARİFİ
ÇATAL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 çay bardağı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 paket kabartma tozu
Yarım tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı un
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PASTANE USULÜ ÇATAL NASIL YAPILIR?
Un hariç bütün malzemeler bir kaba eklenir ve iyice karıştırılır.
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