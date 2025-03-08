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  4. Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi!

Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi!

Pastaneye girdiğimizde mis gibi mahlep kokusuyla gönlümüzü fetheden, ağızda dağılan enfes tadıyla yediden yetmişe herkesin severek tükettiği çatalı kendi mutfağınızda yapmaya ne dersiniz? Üstelik pastaneden satın aldığınız çatalla birebir aynı tarifle... İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi...

Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi! - Sayfa 1

PASTANE USÜLÜ ÇATAL TARİFİ

 

ÇATAL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 paket kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

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Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi! - Sayfa 2

ÇATALIN ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu ya da susam

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Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi! - Sayfa 3

PASTANE USULÜ ÇATAL NASIL YAPILIR?

Un hariç bütün malzemeler bir kaba eklenir ve iyice karıştırılır.

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Kıyır kıyır hamurun püf noktası meğer buymuş! İşte, ustasından pastane usülü çatal tarifi! - Sayfa 4

Ardından yavaş yavaş un eklenerek, ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir.

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