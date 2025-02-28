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  4. Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor

Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor

Tuzlu kurabiyelerin kıyır kıyır ve boğma hissi bırakmadan hazırlanması için uygulanması gereken basit püf noktalar var.

Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor - Sayfa 1

Ramazan ayı geldi ve ev hanımları günü kurtaracak pratik tatlılar hazırlamaya başladı. Her zaman güllaç zirvede olsa da tuzlu kurabiye de özellikle çay saatlerinde çok tüketiliyor.

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Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor - Sayfa 2

Kolay ve pratik hazırlanabilen tuzlu kurabiyeleri kıyır kıyır pişirmek için bazı püf noktalar var. bu püf noktalar sayesinde komşularınız bile kapınızda sıra olacak.

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Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor - Sayfa 3

KIYIR KIYIR AĞIZDA ERİYEN TUZLU KURABİYE

nefisyemektarifleri.com’daki lezzetli tarife göre gereken malzemeler şunlar:

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Çörek otu
  • Susam
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Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor - Sayfa 4

Yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alın un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

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