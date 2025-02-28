Kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin püf noktası; Haftalarca bayatlamadan taze kalıyor
Tuzlu kurabiyelerin kıyır kıyır ve boğma hissi bırakmadan hazırlanması için uygulanması gereken basit püf noktalar var.
Ramazan ayı geldi ve ev hanımları günü kurtaracak pratik tatlılar hazırlamaya başladı. Her zaman güllaç zirvede olsa da tuzlu kurabiye de özellikle çay saatlerinde çok tüketiliyor.
Kolay ve pratik hazırlanabilen tuzlu kurabiyeleri kıyır kıyır pişirmek için bazı püf noktalar var. bu püf noktalar sayesinde komşularınız bile kapınızda sıra olacak.
KIYIR KIYIR AĞIZDA ERİYEN TUZLU KURABİYE
nefisyemektarifleri.com’daki lezzetli tarife göre gereken malzemeler şunlar:
- 125 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine sürülecek)
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Üzeri için;
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
- Susam