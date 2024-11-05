Kızıl Goncalar 25. bölüm izle: Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki

24. bölüm için Kızıl Goncalar’da Zeynep’ten kalan çizim sayesinde tarikatın Lokman’ın peşinde olduğunu anlayan Cüneyd onu kurtarmak için kitabı yakmış ama karşısına dikildiği Vahid’in babası olduğunu öğrenmiştir. Artık Vahid’in elinde gizemli kitabı ezberlemiş Cüneyd’den başka yol kalmamıştır. Öte yandan Levent, Mira’nın Zeynep’le Meryem’i ayırma çabasına daha fazla tahammül edemez, kızını karşısına alma pahasına bir karar verir. Ancak Meryem yıllar sonra kavuştuğu kızının gönlü olmadan adım atmak istememektir.