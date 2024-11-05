Kızıl Goncalar 25. bölüm izle: Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki
Now TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, son bölümüyle izleyici ile buluştu. İşte Kızıl Goncalar 25. bölüm izleme link, Kızıl Goncalar son bölüm izle.
Now TV’nin sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar, her hafta yaşanan konularıyla izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. İddialı oyuncu kadrosu ve hikâyesi ile izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, reytinglerde de ilk sırayı çekiyor.
Sevilen dizinin 25. bölümü kısa süre önce yayınlandı. Ancak kaçıranlar için 25. bölüm izleme linki Now TV resmi internet sitesinden paylaşıldı.
24. bölüm için Kızıl Goncalar’da Zeynep’ten kalan çizim sayesinde tarikatın Lokman’ın peşinde olduğunu anlayan Cüneyd onu kurtarmak için kitabı yakmış ama karşısına dikildiği Vahid’in babası olduğunu öğrenmiştir. Artık Vahid’in elinde gizemli kitabı ezberlemiş Cüneyd’den başka yol kalmamıştır. Öte yandan Levent, Mira’nın Zeynep’le Meryem’i ayırma çabasına daha fazla tahammül edemez, kızını karşısına alma pahasına bir karar verir. Ancak Meryem yıllar sonra kavuştuğu kızının gönlü olmadan adım atmak istememektir.