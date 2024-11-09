KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE: Kızılcık Şerbeti 75. bölüm tek parça izle
Kızılcık Şerbeti son bölümü ile izleyicilerle buluştu. 74. bölümde heyecanla beklenen olaylar yaşanırken, 75. bölüm de bu Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlandı. İşte Peki Kızılcık Şerbeti son bölüm nasıl izlenir? İşte adım adım Kızılcık Şerbeti 75. bölüm izleme. Tek parça ful izle!
9 Kasım, Ekonomim- Show TV’nin son yıllara damga vuran dizilerindern Kızılcık Şerbeti, Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. Gerek oyuncu kadrosu, gerekse ele alınan konular sosyal medyada da gündem yaratıyor.
Her Cuma iple çekilen Kızılcık Şerbeti, heyecan verici 74. bölümün ardından 8 Kasım itibariyle 75. bölümüyle de izleyicisiyle buluştu.
Kızılcık Şerbeti son bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar için, internetten ful hd tek parça izlemek mümkün. İşte adım adım Kızılcık Şerbeti 75. bölüm izleme, tek parça, hd izleme linki…
74. BÖLÜMDE NE OLDU?
Kızılcık Şerbetinin 74. Bölümünde; Meri ve Abdullah'ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.Cansu ile amcasının ilişki düzeyini öğrenmeyi kafasına koyan Fatih, bilgi almak için Metehan'ı kullanacaktır. Mustafa'nın bir kadına ev açmış olduğunu öğrenen Ünal ailesine bomba düşer. Mustafa kendini aklamaya çalıştıkça daha da dibe batar. Nilay evi terk eder. Mustafa perişan haldedir ve en büyük yardımı Fatih'ten görür. Birbirlerinden hiç hoşlanmasalar da Nursema ve Firaz'ın iş ortaklıkları sürüyordur.Nilay evi terk ettiğinde Doğa'ya gelir. Ancak Görkem şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur. BURAYA TIKLAYARAK 74. BÖLÜMÜ İZLEYEBİLİRSİNİZ.