KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE: Kızılcık Şerbeti 75. bölüm tek parça izle

74. BÖLÜMDE NE OLDU?



Kızılcık Şerbetinin 74. Bölümünde; Meri ve Abdullah'ın geç saatte birlikte eve dönmeleriyle çılgına dönen Pembe onların hiçbir söylediklerine inanmaz. Her ne kadar ikisinin de geçerli nedenleri olsa da şüphe tohumu bir kez ekilmiştir artık.Cansu ile amcasının ilişki düzeyini öğrenmeyi kafasına koyan Fatih, bilgi almak için Metehan'ı kullanacaktır. Mustafa'nın bir kadına ev açmış olduğunu öğrenen Ünal ailesine bomba düşer. Mustafa kendini aklamaya çalıştıkça daha da dibe batar. Nilay evi terk eder. Mustafa perişan haldedir ve en büyük yardımı Fatih'ten görür. Birbirlerinden hiç hoşlanmasalar da Nursema ve Firaz'ın iş ortaklıkları sürüyordur.Nilay evi terk ettiğinde Doğa'ya gelir. Ancak Görkem şeytani planlarını sürdürmeye devam ediyordur. BURAYA TIKLAYARAK 74. BÖLÜMÜ İZLEYEBİLİRSİNİZ.