Kızılcık Şerbeti yeni Fatihi’ni buldu: Ünlü oyuncu kadroya dahil edildi
Show TV’nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, başrollerindeki önemli bir isimle yollarını ayırdı. Doğukan Güngör ile yolları ayıran fenomen dizi de Fatih karakterine can verecek yeni isim belli oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde önemli bir isimle yollar ayrıldı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınırken, sevilen dizinin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör’ün testi de pozitif çıktı. Test sonucunun ardından yapım ekibi Fatih karakterine can veren Güngör ile yollarını ayırdı.
Doğukan Güngör’ün ardından gözler Fatih karakterini kimin canlandıracağına çevrildi. Ve çok uzun sürmeden diziye dahil edilecek yeni isim de belli oldu.
Dizideki bu ani değişimin arkasında sadece bir senaryo tercihi değil, oldukça ciddi bir hukuki süreç yatıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün, Adli Tıp Kurumu’na verdiği test sonucunun "pozitif" çıkması krizin fitilini ateşledi.