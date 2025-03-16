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  4. Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü

Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nda develer görüldü. Bu doğal yaşam alanı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü - Sayfa 1

Kızılırmak Deltası'nın zengin habitatı, develere geniş otlak sunuyor.

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Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü - Sayfa 2

Türkiye'de bulunan 500 kuş türünden 365'i, bu bölgedeki doğal yaşam alanlarında bulunuyor. Ayrıca, delta, su mandası ve yılkı atları gibi canlılara da yaşam imkânı sunuyor. Bölge, 11 farklı familyaya ait 29 balık türünü de barındırıyor.

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Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü - Sayfa 3

Develerin bu zengin ekosisteme katılmasıyla deltadaki canlı çeşitliliği de arttı.

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Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü - Sayfa 4

Develer, deltada özgürce dolaşarak besleniyor. İnsanlara oldukça alışkın olan bu hayvanlar, turistlerin fotoğraf çekme isteklerine de karşılık veriyor.

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