Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü

Türkiye'de bulunan 500 kuş türünden 365'i, bu bölgedeki doğal yaşam alanlarında bulunuyor. Ayrıca, delta, su mandası ve yılkı atları gibi canlılara da yaşam imkânı sunuyor. Bölge, 11 farklı familyaya ait 29 balık türünü de barındırıyor.