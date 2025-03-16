Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi: Çevreden büyük ilgi gördü
Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nda develer görüldü. Bu doğal yaşam alanı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Türkiye'de bulunan 500 kuş türünden 365'i, bu bölgedeki doğal yaşam alanlarında bulunuyor. Ayrıca, delta, su mandası ve yılkı atları gibi canlılara da yaşam imkânı sunuyor. Bölge, 11 farklı familyaya ait 29 balık türünü de barındırıyor.
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