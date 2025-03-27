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  4. Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor

Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor

Klasik kabak dolması tarifini yerle bir eden 34 yıllık Ahmet Çetin şefin incelikleri. Bu püf noktalar sayesinde kabak asla suyunu salmıyor ve acılaşma yapmıyor.

Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor - Sayfa 1

Kabak dolması, içi oyulmuş kabakların kıyma, pirinç, soğan, baharat ve farklı yeşilliklerle yapılan bir harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanan kadim bir yemektir. Zeytinyağlı veya etli olarak yapılabilen kabak dolması, çoğunlukla domates sosu ya da yoğurt ile sunulur.

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Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor - Sayfa 2

Kabaklar önceden tuzlanarak fazla suyunun bırakılması sağlanır, bu da hem lezzetini artırır hem de pişme sırasında dağılmasını engeller. Türk mutfağında mühim bir noktada olan kabak dolması, hafif ve besleyici yapısıyla bilhassa yaz aylarında sıkça tercih edilir. Ayrıca Ramazan ayında hafif yemek isteyenlerin de sıklıkla başvurduğu bir yemektir.

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Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor - Sayfa 3

KABAKLARI ÖNCEDEN TUZLAYIN

34 yıllık şef Ahmet Çetin, "Dolmadan önce içini oyduğunuz kabakları nazikçe tuzlayarak 10-15 dakika bekletin. Böylelikle fazla suyunu bırakır ve pişerken diri kalır." diyor.

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Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor - Sayfa 4

TABAKLA KAPATMAYI UNUTMAYIN

Kabak dolmasını tencereye dizdikten sonra hareket etmesini engellemek adına üzerini bir tabak kapatın. Böylece hem eşit pişer hem de harç dışarı çıkmaz. Aynı uygulama yaprak sarma ve lahana dolmasında da geçerlidir.

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