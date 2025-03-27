Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor

Kabaklar önceden tuzlanarak fazla suyunun bırakılması sağlanır, bu da hem lezzetini artırır hem de pişme sırasında dağılmasını engeller. Türk mutfağında mühim bir noktada olan kabak dolması, hafif ve besleyici yapısıyla bilhassa yaz aylarında sıkça tercih edilir. Ayrıca Ramazan ayında hafif yemek isteyenlerin de sıklıkla başvurduğu bir yemektir.