Klasik kabak dolmasını tahtından etti! 34 yıllık şef açıkladı: Suyunu salmıyor ve acılaşmıyor
Klasik kabak dolması tarifini yerle bir eden 34 yıllık Ahmet Çetin şefin incelikleri. Bu püf noktalar sayesinde kabak asla suyunu salmıyor ve acılaşma yapmıyor.
Kabak dolması, içi oyulmuş kabakların kıyma, pirinç, soğan, baharat ve farklı yeşilliklerle yapılan bir harçla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanan kadim bir yemektir. Zeytinyağlı veya etli olarak yapılabilen kabak dolması, çoğunlukla domates sosu ya da yoğurt ile sunulur.
Kabaklar önceden tuzlanarak fazla suyunun bırakılması sağlanır, bu da hem lezzetini artırır hem de pişme sırasında dağılmasını engeller. Türk mutfağında mühim bir noktada olan kabak dolması, hafif ve besleyici yapısıyla bilhassa yaz aylarında sıkça tercih edilir. Ayrıca Ramazan ayında hafif yemek isteyenlerin de sıklıkla başvurduğu bir yemektir.
KABAKLARI ÖNCEDEN TUZLAYIN
34 yıllık şef Ahmet Çetin, "Dolmadan önce içini oyduğunuz kabakları nazikçe tuzlayarak 10-15 dakika bekletin. Böylelikle fazla suyunu bırakır ve pişerken diri kalır." diyor.