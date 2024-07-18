Klima verimi artıyor... Uygulayın evinizi buzdolabına çevirecek ve faturalarınız kabarmayacak

Nem ve sıcaklık bunaltıyor buna rağmen klimanız yeteri kadar soğutmuyor mu? Klima temizliği ve doğru kullanımı ile odalarınızı daha iyi serinletebilir ve elektrik faturanızı daha aşağı çekebilirsiniz. Vereceğimiz önerileri takip ederek, rahat ve daha serin bir evde yazın keyfini konforlu geçirebilirsiniz.