Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı
Uzman doktor Canan Karatay'dan köfte pişirecek ev hanımlarına sağlıklı öneri. Köfte böyle pişirildiğinde asla sönmüyor ve dağılmıyor
Köfte, en küçükten en büyüğe herkesin severek tükettiği bir lezzettir. Gündelik olarak da yenen köfte davet sofralarında da sıklıkla servis edilen bir yemektir. Türkiye'de farklı coğrafyalara göre köftenin çeşitleri değişiklik göstermektedir.
Son zamanlarda kasap köfte en çok tercih edilen köftelerden biri haline geldi. Ancak hala anne köftesi en sevilen çeşitlerden biridir. Uzman isim Canan Karatay hangi köfteyi pişirirseniz pişirin mutlaka kuyruk yağı eklemenizi öneriyor.
Kuyruk yağı, köfteye hem lezzet hem de sağlık katıyor. İşlenmiş yağlar yerine kuyruk yağının kullanılması köfteye hem doğal bir lezzet hem de sağlık getiriyor. Bu nedenle son dönemlerde sadece evlerde değil pek çok işletme de kuyruk yağını tercih etmeye başladı.