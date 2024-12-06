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Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı

Uzman doktor Canan Karatay'dan köfte pişirecek ev hanımlarına sağlıklı öneri. Köfte böyle pişirildiğinde asla sönmüyor ve dağılmıyor

Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı - Sayfa 1

Köfte, en küçükten en büyüğe herkesin severek tükettiği bir lezzettir. Gündelik olarak da yenen köfte davet sofralarında da sıklıkla servis edilen bir yemektir. Türkiye'de farklı coğrafyalara göre köftenin çeşitleri değişiklik göstermektedir.

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Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı - Sayfa 2

Son zamanlarda kasap köfte en çok tercih edilen köftelerden biri haline geldi. Ancak hala anne köftesi en sevilen çeşitlerden biridir. Uzman isim Canan Karatay hangi köfteyi pişirirseniz pişirin mutlaka kuyruk yağı eklemenizi öneriyor.

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Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı - Sayfa 3

Kuyruk yağı, köfteye hem lezzet hem de sağlık katıyor. İşlenmiş yağlar yerine kuyruk yağının kullanılması köfteye hem doğal bir lezzet hem de sağlık getiriyor. Bu nedenle son dönemlerde sadece evlerde değil pek çok işletme de kuyruk yağını tercih etmeye başladı.

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Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı - Sayfa 4

Kuyruk yağı, köftelerin yanı sıra kebap, lahmacun ve ciğer gibi et ürünlerinde de kullanılıyor. Natürel bir hayvansal gıda olan kuyruk yağı, özellikle anne köftesine ayrı bir lezzet katıyor. Siz de anne elibden çıkmış gibi sağlıklı köfteleri afiyetle yiyebilirsiniz.

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