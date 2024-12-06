Köfteyi sağlıklı ve daha lezzetli pişirmenin yolu: Canan Karatay eklediği ürünü açıkladı

Kuyruk yağı, köfteye hem lezzet hem de sağlık katıyor. İşlenmiş yağlar yerine kuyruk yağının kullanılması köfteye hem doğal bir lezzet hem de sağlık getiriyor. Bu nedenle son dönemlerde sadece evlerde değil pek çok işletme de kuyruk yağını tercih etmeye başladı.