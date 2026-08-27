Kokusuna aldanmayın! Evimiz mis koktu sanırken meğer akciğerlerimiz böyle zarar görüyormuş!

KİMYASAL MUCİZE ZANNETTİĞİMİZ KARIŞIMLAR MEĞER BİRER ZEHİRMİŞ

Ev hanımlarının temizlik yaparken daha fazla hijyen sağlama arzusu bazen çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle çamaşır suyu ile tuz ruhu veya diğer lavabo açıcı kimyasalları birbirine karıştırmak, ev içinde adeta bir kimyasal silah etkisi yaratıyor. Bu iki ürün birleştiği an ortaya çıkan klor gazı, solunduğu ilk saniyeden itibaren akciğerdeki hava keseciklerine geri dönülmez zararlar vermeye başlıyor. Kadınlar arasında temizlik kokusu olarak sevilen o keskin koku, aslında vücudunuzun alarm verme şeklidir. Kendimizi korumak ve daha temiz bir evde yaşamak isterken, kendi ellerimizle sağlığımızı tehlikeye atıyoruz.