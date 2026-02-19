Kolon kanserinin belirtileri nelerdir? Kimler risk altında!

KİMLER KOLON KANSERİ AÇISINDAN DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA OLABİLİR?

50 yaş ve üzeri bireyler, kolon kanseri açısından en yüksek risk grubunu oluşturur ve bu nedenle düzenli taramalar özellikle önerilmektedir. Ailede kolon kanseri veya bağırsak polipi öyküsü olan kişiler, genetik yatkınlık nedeniyle risk altında sayılır. Obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, hastalığın gelişme olasılığını artıran yaşam tarzı faktörleri arasında yer alır. Sigara ve aşırı alkol kullanımı da bağırsak sağlığını olumsuz etkileyerek hastalık riskini yükseltir. Bazı kalıtsal sendromlar, bireylerde kolon kanseri oluşumuna karşı daha duyarlı hale getirebilir. Düzenli sağlık kontrolleri, risk grubundaki bireyler için hem erken teşhis hem de önleyici tedbirler açısından kritik önemdedir. Risk faktörlerini bilmek ve yaşam tarzı düzenlemeleri yapmak, hastalık oluşumunu önlemede güçlü bir adımdır.