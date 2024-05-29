Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?

Hastaların gözlerine uygun kontakt lensler ancak göz hekimlerinin muayenesi sonucunda saptanır.

Gözlük reçetesi ile kontakt lens alınmaz. Hekimler tarafından saptanan kontakt lens reçetesi ile alınabilir. Bu reçeteler bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yılın sonunda tekrar göz muayenesi gerekir.