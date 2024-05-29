Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?
Gözlüklerin aksine kontakt lensler, gözün üzerine yerleştirildikleri için daha doğal bir görüntü sağlarlar ve geniş bir görüş alanı sunarlar. Peki, kontakt lens nedir? Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar...
Kontakt lens nedir?
Kontakt lensler, göz yüzeyine doğrudan temas eden ve görme keskinliğini artırmak için kullanılan ince plastik disklerdir.
Kontakt lenslerin doğru ve güvenli kullanımı, göz sağlığı açısından son derece kritik bir öneme sahiptir.
Kontakt lens kullanımında nelere dikkat etmek gerekir?
Hastaların gözlerine uygun kontakt lensler ancak göz hekimlerinin muayenesi sonucunda saptanır.
Gözlük reçetesi ile kontakt lens alınmaz. Hekimler tarafından saptanan kontakt lens reçetesi ile alınabilir. Bu reçeteler bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yılın sonunda tekrar göz muayenesi gerekir.
Kontakt lens reçetesinde bildirilen lensler alınmalıdır. Çünkü bu lensler hastalara denenerek saptanmıştır.
Özellikle yumuşak kontakt lensler hekim tarafından önerilen süre içerisinde (15 gün, 1 ay gibi) değiştirilmelidir.
Günlük kullan at lensler solüsyonda bekletilerek ertesi gün kullanılamaz, gün sonunda atılmalıdır.
Lensler özel kontakt lens solüsyonları ile temizlenir ve bu solüsyonlar içerisinde saklanır. Asla musluk suyu kullanılmaz.