Konya’da tüm dünyanın akıbetini değiştirecek keşif! Bilim insanları akın akın geliyor...

LİTOSFERİK DAMLAMA YAŞANIYOR

Bilim insanlarının makalesinde, “Uydu verilerini analiz ederken, Konya Havzası'nda kabuğun daraldığı ya da havzanın derinleştiği dairesel bir özellik gözlemledik. Bu bizi yüzeyin altındaki diğer jeofizik verileri incelemeye yöneltti; burada üst mantoda sismik bir anomali ve kalınlaşmış bir kabuk gördük. Tüm bunlar, bu sektörde yüksek yoğunluklu malzeme olduğu sonucuna varmamızı sağladı, bu da mantodan olası bir litosferik damlamaya işaret ediyor” denildi.