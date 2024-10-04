Konya’da tüm dünyanın akıbetini değiştirecek keşif! Bilim insanları akın akın geliyor...
Son yıllarda açılan devasa obruklarla gündeme gelen Orta Anadolu Platosu'nda yer alan Konya Havzası milyonlarca yıldır sürekli olarak 'yeniden şekilleniyor'... Kanada Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları Türkiye'ye gelerek bu devasa obrukları inceledi ve çok önemli bilgilere ulaştı...
DÜNYA YÜZEYİNİN ALTINDA KALICI MALZEME KAYBI YAŞANIYOR
Kanadalı bilim insanları Konya'nın devasa obrukalrını Nature Communications dergisinde yayınlanan makalede anlattı. Bilim insanları Deneysel simülasyonlar, jeolojik, jeofizik ve jeodezik verileri kullanarak Orta Anadolu Platosu'nda yer alan Konya Havzası'nın esrarengiz çöküşünün, Dünya yüzeyinin altındaN yavaş ama kalıcı bir litosferik malzeme kaybından kaynaklandığı sonucuna vardı.
MARS VE VENÜS'ÜN JEOLOJİK YAPISINI ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞ
Türkiye'nin bu bölgesinde tespit edilen bu gizli olgu, sadece bölgenin garip coğrafyasını açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir tür plaka tektoniğinin keşfine de işaret ediyor olabilir. Bu bulgu, Mars ve Venüs gibi Dünya benzeri levhalara sahip olmayan diğer gezegenlerin jeolojik özelliklerinin anlaşılması açısından büyük önem taşıyabilir.
DÜNYA'NIN MANTOSU AKIŞKAN KISIMLARA KAYIYOR
Araştırmacılar yeni çalışmada karakterize edilen süreçleri çok aşamalı litosferik damlama olarak tanımladılar. Bunun nedeninin, Dünya'nın kabuğunu ve üst mantosunu oluşturan kayalık malzemenin akışkan tabakaya karışması olarak nitelendiriliyor.
LİTOSFERİK DAMLAMA YAŞANIYOR
Bilim insanlarının makalesinde, “Uydu verilerini analiz ederken, Konya Havzası'nda kabuğun daraldığı ya da havzanın derinleştiği dairesel bir özellik gözlemledik. Bu bizi yüzeyin altındaki diğer jeofizik verileri incelemeye yöneltti; burada üst mantoda sismik bir anomali ve kalınlaşmış bir kabuk gördük. Tüm bunlar, bu sektörde yüksek yoğunluklu malzeme olduğu sonucuna varmamızı sağladı, bu da mantodan olası bir litosferik damlamaya işaret ediyor” denildi.