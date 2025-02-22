Korkmayın, her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi değil! İşte çağımızın hastalığı: Panik atak

PANİK ATAK NEDEN OLUR?

Genetik faktörler, kendini ifade etmede güçlük, çocuklukta yaşanan travmalar, olumsuz duygu ve düşüncelere yatkınlık, kullanılan ilaçların aniden bırakılması, beyindeki bazı kimyasal maddelerdeki dengesizlikler, iş, evlilik, aile ve sosyal yaşamda fazlaca yük taşımak, stres, anksiyete ve depresyon panik atağa neden olabilir.