Korkmayın, her göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi değil! İşte çağımızın hastalığı: Panik atak
Psikiyatride en çok rastlanan hastalıkların başında panik atak geliyor. Panik atak, ortada herhangi bir tehlike unsuru veya uyaran olmamasına rağmen aniden ortaya çıkan yoğun korku ve endişe nöbetleridir. Panik atak belirtilerinin erken tespit edilmesi önemlidir. Çoğu hastalık gibi panik atak da gerekli tedaviler ile kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Peki, panik atağın belirtileri nelerdir?
PANİK ATAK NEDİR?
Panik atak, ani, şiddetli korku ve rahatsızlık hisleriyle karakterize edilen bir ruhsal hastalıktır.
PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Panik atak belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
- Göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma
- Hızlı ve düzensiz kalp atışı
- Nefes darlığı
- Üşüme, ürperme veya ateş basması
- Yoğun korku hissi
- Uyuşma hissi veya iğnelenme hissi
- Kulak çınlaması
- Bayılacak gibi hissetme
- Ölüme yakın olma hissi
- Karın ağrısı
- Mide bulantısı
- Yutkunma güçlüğü
- Depersonlizasyon (Kendinden kopma)
- Derealizasyon (Gerçeklikten kopma)
PANİK ATAK NEDEN OLUR?
Genetik faktörler, kendini ifade etmede güçlük, çocuklukta yaşanan travmalar, olumsuz duygu ve düşüncelere yatkınlık, kullanılan ilaçların aniden bırakılması, beyindeki bazı kimyasal maddelerdeki dengesizlikler, iş, evlilik, aile ve sosyal yaşamda fazlaca yük taşımak, stres, anksiyete ve depresyon panik atağa neden olabilir.