Kosova'da güvenlik çeyrek asırdır Türk askerine emanet
Kosova'ya 4 Temmuz 1999'da NATO'nun Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapmak için intikal eden Mehmetçik, 25 yıldır ülkenin güvenliğine ve sağlık, eğitim, kültür sanat, altyapı gibi birçok alanda kalkınmasına katkı sunuyor.
Türk askerleri, sağlık, eğitim, kültür sanat, altyapı gibi birçok alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerle din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yanında oluyor.
Mehmetçiğin Kosova'ya intikal süreci
NATO, Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine 78 günlük hava harekatının ardından 12 Haziran 1999'da Kosova'ya kara harekatı başlattı.
Sırp birliklerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini sağlayan harekatta, KFOR bünyesinde çeşitli ülkelerden yaklaşık 50 bin asker görev yaptı.
KFOR'a katkı sunmak amacıyla 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti, Kosova'ya intikal hazırlıklarına Haziran 1999'da başladı.
Mehmetçik, 1 Temmuz 1999'da Ankara'dan Kosova'ya kara, deniz, hava ve demir yoluyla intikale başladı. Kara yoluyla gelen birlikler, ülkenin güneyindeki Prizren şehrine 4 Temmuz 1999'da ulaştı.
Prizren halkı, Osmanlı'nın bölgeden ayrılmasından yaklaşık 87 yıl sonra ülkelerine "Barış Gücü" olarak gelen Türk askerlerini "bayram havasında" karşıladı. Türk askerleri, halihazırda kullanmaya devam ettiği Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlandı.