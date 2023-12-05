Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı
Van'da arıcılık yapan "Arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.
Arıcılığın yaygın yapıldığı Çatak ilçesinde zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor.
İlçedeki arıcılar da hasat dönemlerinde kilometrelerce yol giderek tespit ettikleri yuvalardan balları toplayıp satışa sunuyor.
Kentte 30 yıldır arıcılıkla uğraşan "Arı adam" lakaplı Semo da ilçeye 26 kilometre mesafede bulunan Çılga Mahallesi kırsalındaki bir ceviz ağacının kovuğunda bal arılarının yuva yaptığını belirledi.
Yuvanın ağzını motorlu testere yardımıyla açan Semo, 3 saat süren çalışmayla yaklaşık 5 kilogram bal çıkardı.