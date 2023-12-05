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  4. Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı

Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı

Van'da arıcılık yapan "Arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.

Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı - Sayfa 1

Arıcılığın yaygın yapıldığı Çatak ilçesinde zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor.

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Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı - Sayfa 2

İlçedeki arıcılar da hasat dönemlerinde kilometrelerce yol giderek tespit ettikleri yuvalardan balları toplayıp satışa sunuyor.

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Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı - Sayfa 3

Kentte 30 yıldır arıcılıkla uğraşan "Arı adam" lakaplı Semo da ilçeye 26 kilometre mesafede bulunan Çılga Mahallesi kırsalındaki bir ceviz ağacının kovuğunda bal arılarının yuva yaptığını belirledi.

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Kovandan kaçan arılar ağaç kavuğuna yuva yaptı: 5 kilogram bal çıkarıldı - Sayfa 4

Yuvanın ağzını motorlu testere yardımıyla açan Semo, 3 saat süren çalışmayla yaklaşık 5 kilogram bal çıkardı.

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