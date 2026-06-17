Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı
Tokat'ta üretimi yaygınlaşan akzambak, kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılmasıyla dikkat çekerken; litresi 5 bin Euro'yu aşan yağı ve yüksek katma değeriyle üreticisine önemli gelir sağlıyor.
Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor.
Bilimsel adı ‘Lilium candidum' olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor.
Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.