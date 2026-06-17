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  4. Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı

Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı

Tokat'ta üretimi yaygınlaşan akzambak, kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılmasıyla dikkat çekerken; litresi 5 bin Euro'yu aşan yağı ve yüksek katma değeriyle üreticisine önemli gelir sağlıyor.

Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı - Sayfa 1

Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor.

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Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı - Sayfa 2

Bilimsel adı ‘Lilium candidum' olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

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Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı - Sayfa 3

Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

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Kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılıyor! Yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı - Sayfa 4

Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi.

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