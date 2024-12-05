Kraliçenin ölümünü bilmişti! Ünlü medyumdan 2025 yılı kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
Daha önce Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin eden ünlü İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 yılı için kehanetlerde bulundu. Davies’e göre 2025 yılında uzaylılar artık gizlenmeyecek ve insanlıkla temas kuracak.
Daha önce yaptığı kehanetlerle dikkat çeken İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu.
Davies, 2025’in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını iddia etti.
"UZAYLILAR FİZİKSEL TEMAS KURACAK"
Daily Star’a konuşan medyum, uzaylıların fiziksel temas kurmaya başlayacağını ve Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranının artacağını iddia etti.
"BÜYÜK TEHDİTLERDEN KORUYACAKLAR"
Davies, uzaylıların zarar vermek değil, insanlığa yardımcı olmak için geleceğini öne sürdü.