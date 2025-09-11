  1. Ekonomim
Kraliyet mirası 558 yıllık kale satışa çıktı! Prensese düğün hediyesiydi

558 yıllık İskoç kalesi satışa çıktı. Hem konut hem de hapishane olarak kullanılanılan tarihi yapı 1 milyon sterline (55 milyon TL) yeni sahibini bekliyor. Ünlü kale Prensese düğün hediyesi olarak verilmişti.

 İskoçya kralları Robert the Bruce ve 2. James ile bağlantıları olan tarihi kale 1 milyon sterline (55 milyon TL) satışa çıktı.

 

Law Castle,İskoçya'nın Kuzey Ayrshire bölgesinde West Kilbride kasabasında bulunuyor. 

Prensese düğün hediyesiydi

İskoçya kralları Robert the Bruce ve 2. James ile bağlantıları olan kale, 1467'de Kral 2. James'in kızı Prenses Mary Stuart düğün hediyesi olarak inşa edilmişti. Prenses Marry, Arran Kontu Thomas Boyd ile evlenmişti.

Hem konut hem de hapishane olarak kullanıldı

Asırlardır hem konut hem de hapishane olarak kullanılan yapı 19. yüzyılda harabeye dönmüş, 2005'te yeniden keşfedilerek özel bir restorasyon projesiyle eski ihtişamına kavuşturulmuştu.

