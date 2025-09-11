Kraliyet mirası 558 yıllık kale satışa çıktı! Prensese düğün hediyesiydi
558 yıllık İskoç kalesi satışa çıktı. Hem konut hem de hapishane olarak kullanılanılan tarihi yapı 1 milyon sterline (55 milyon TL) yeni sahibini bekliyor. Ünlü kale Prensese düğün hediyesi olarak verilmişti.
İskoçya kralları Robert the Bruce ve 2. James ile bağlantıları olan tarihi kale 1 milyon sterline (55 milyon TL) satışa çıktı.
Prensese düğün hediyesiydi
İskoçya kralları Robert the Bruce ve 2. James ile bağlantıları olan kale, 1467'de Kral 2. James'in kızı Prenses Mary Stuart düğün hediyesi olarak inşa edilmişti. Prenses Marry, Arran Kontu Thomas Boyd ile evlenmişti.
