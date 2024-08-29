Kronik böbrek hastaları için öneriler! Kronik böbrek hastaları nelere dikkat etmelidir?
Kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak azalmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır. Peki, kronik böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için neler yapılmalıdır? İşte, İşte kronik böbrek hastalığı olan kişiler için öneriler…
1-) Yeterli miktarda su tüketilmelidir
Bol su tüketimi, böbreklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Günlük su ihtiyacı, böbrek sağlığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle günde en az 8 bardak su içilmesi önerilir.
2-) Tuz tüketimi azaltılmalıdır
Tuz tüketimini azaltmak, böbreklere gereksiz yük bindirmemek için önemli bir faktördür. Yüksek sodyum seviyeleri kan basıncını artırabilir, bu da böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, fazla tuz içeren yiyeceklerden kaçınılmalı ve tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır.
3-) Kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır
Kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenlerinden biri diyabettir. O nedenle kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır. Gazlı ve şekerli içecekler, konserve yiyecekler, işlenmiş ürünler, trans yağlar, et ve tavuk suyu tabletleri, beyaz ekmek, hamur işi, muz, kavun ve kuru meyveler kan şekerini yükseltir. Kronik böbrek hastaları bu nedenle bu gıdalardan uzak durmalıdır. Beyaz ekmek yerine tam buğday ya da çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçilebilir.
4-) Protein alımı sınırlandırılmalıdır
Kronik böbrek hastalığında protein alımının sınırlandırılması önerilmektedir. Bunun nedeni ise, yüksek proteinli gıdaların alımının böbreklerin daha fazla çalışmasına ve üzerindeki iş yükünün artmasına neden olmasıdır. Protein alımı ne kadar düşük olursa, hastalık o kadar yavaş ilerler. Kırmızı et, tavuk ve hindi eti, balık, süt, bezelye, chia tohumu, mercimek, keten tohumu, badem, fındık, soya, peynir, kabak çekirdeği gibi besinler protein açısından zengin besinlerdir. O nedenle sınırlı bir şekilde tüketilmelidir.