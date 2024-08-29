Kronik böbrek hastaları için öneriler! Kronik böbrek hastaları nelere dikkat etmelidir?

3-) Kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır

Kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenlerinden biri diyabettir. O nedenle kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır. Gazlı ve şekerli içecekler, konserve yiyecekler, işlenmiş ürünler, trans yağlar, et ve tavuk suyu tabletleri, beyaz ekmek, hamur işi, muz, kavun ve kuru meyveler kan şekerini yükseltir. Kronik böbrek hastaları bu nedenle bu gıdalardan uzak durmalıdır. Beyaz ekmek yerine tam buğday ya da çavdar ekmeği, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı ve kepekli makarna seçilebilir.