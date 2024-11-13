Küçük ama önemli yöntemlerle hayatı kolaylaştırmak mümkün! Mutfak için 16 temel püf noktası
Birçok kişinin evin içinde en fazla zaman geçirdiği yer mutfaktır. Mutfağımızda güzel yemekler pişirmek de dünyanın en keyifli uğraşlarından biri. Ancak yemek hazırlamak bazen zaman alabiliyor. Peki, mutfakta hayat kurtaracak ve zaman kazanmamızı sağlayacak püf noktaları nelerdir? İşte, mutfakta kullanabileceğiniz pratik yöntemler ve püf noktaları...
SOYULMUŞ PATATESLER NASIL SAKLANMALI?
Pratik bir şekilde kullanabilmek için patatesleri soyarak saklayabilirsiniz. Soyulmuş patatesleri uzun süre saklamak için; derin bir kaba patatesleri koyun. Biraz tuz, limon suyu ve üzerini geçene kadar su ekleyin. Bu şekilde buzdolabında 4-5 gün saklayabilirsiniz.
PATLICAN YEMEKLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Patlıcan yemekleri yaparken, patlıcanlarınızı doğradıktan sonra tuzlu suda 30 dakika bekletin. Ardından durulayın. Böylelikle acısı gitmiş olacaktır. Ayrıca karnıyarık ve musakka yaparken, patlıcanlarınızı kızarttıktan sonra derin bir kabın içindeki suya alın. Böylelikle patlıcanlar fazla yağını suya bırakacak ve yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.
MERCİMEĞİN FAZLA GAZINDAN KURTULMAK İÇİN;
Kırmızı ve yeşil mercimek çorbaları yaparken biraz kimyon ekleyin. Kimyon çorbanıza hem lezzet katacak, hem de şişkinlik yapmasını önleyecektir.