Küçük ama önemli yöntemlerle hayatı kolaylaştırmak mümkün! Mutfak için 16 temel püf noktası

SOYULMUŞ PATATESLER NASIL SAKLANMALI?

Pratik bir şekilde kullanabilmek için patatesleri soyarak saklayabilirsiniz. Soyulmuş patatesleri uzun süre saklamak için; derin bir kaba patatesleri koyun. Biraz tuz, limon suyu ve üzerini geçene kadar su ekleyin. Bu şekilde buzdolabında 4-5 gün saklayabilirsiniz.