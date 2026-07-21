Küçük tanelerdeki büyük şifa: Bezelye neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Mutfaklarda genellikle yardımcı bir malzeme olarak görülen bezelye, aslında insan sağlığı üzerinde ilaç niteliğinde etkiler barındıran bir biyolojik mucizedir. Klinik araştırmalar, bu yeşil tanelerin bitkisel protein yapısından güçlü antioksidan bileşenlerine kadar vücudu kronik hastalıklara karşı koruduğunu göstermektedir. Kalp sağlığından kan şekeri dengesine, hücre yenilenmesinden sindirim sistemine kadar bezelyenin tüm faydaları haberimizde...
BEZELYENİN İÇİNDEKİ BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?
Garnitür olarak küçümsenen bezelye, aslında baklagiller ailesinin en yoğun vitamin ve mineral deposuna sahip üyelerinden biridir. Bir porsiyon pişmiş bezelye; vücudun günlük ihtiyaç duyduğu C vitamini, K vitamini, A vitamini ve folat gereksiniminin önemli bir kısmını tek başına karşılamaktadır. Hücrelerin yaşlanmasını geciktiren manganez, demir ve çinko gibi değerli minerallerle yüklü olan bu besin, bağışıklık sisteminin temel taşlarını oluşturmaktadır. İçeriğindeki polifenol antioksidanlar ise vücudu hücresel düzeyde koruma altına alan güçlü birer kalkan görevi üstlenmektedir.
BEZELYE BİTKİSEL PROTEİN KAYNAĞI OLARAK VÜCUDA NE SAĞLAR?
Bezelyeyi diğer birçok sebzeden ayıran en temel özellik, şaşırtıcı derecede yüksek olan bitkisel protein oranıdır. Hayvansal protein tüketmeyen vegan ve vejetaryen bireyler için eşsiz bir alternatif sunan bu besin, kas dokusunun onarılmasında ve korunmasında hayati roller oynamaktadır. Bezelye proteini, vücudun kendi kendine üretemediği ve dışarıdan almak zorunda olduğu dokuz temel amino asidin tamamını dengeli bir profilde içermektedir. Sindirimi oldukça kolay olan bu protein yapısı, metabolizmayı yormadan hücre gelişimini desteklemektedir.
BEZELYE KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI NASIL KORUR?
Kardiyovasküler hastalıklar dünyada en yaygın sağlık sorunlarının başında gelirken, bezelye bu alanda güçlü bir koruyucu olarak öne çıkmaktadır. İçeriğinde bulunan magnezyum ve potasyum gibi kalp dostu mineraller, kan basıncını ve kalp ritmini düzenleyerek yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Yüksek diyet lifi barındıran yapısı sayesinde, damar çeperlerinde plak oluşumuna yol açan ve "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketildiğinde, kalp krizi ve inme gibi ciddi damar hastalıklarına yakalanma oranını klinik düzeyde düşürmektedir.
BEZELYENİN KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTMA ÖZELLİĞİ VAR MIDIR?
Diyabet hastaları ve insülin direnci olan bireyler için besinlerin glisemik indeksi, yani kan şekerini yükseltme hızı kritik bir öneme sahiptir. Bezelye, oldukça düşük bir glisemik indekse sahip olması sebebiyle tüketildikten sonra kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmamaktadır. İçerdiği yoğun lif ve protein kombinasyonu, karbonhidratların bağırsaktaki sindirim sürecini yavaşlatarak glukozun kana daha yavaş ve dengeli salınmasını sağlamaktadır. Bu biyolojik mekanizma, tip 2 diyabetin hem önlenmesinde hem de mevcut hastalığın yönetiminde doktorlar tarafından güvenle önerilmektedir.