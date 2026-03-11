Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer?
KULAK AĞRISI NEDİR?
Kulak ağrısı, genellikle orta veya dış kulakta gelişen enfeksiyonlar, kulak kiri, yabancı cisim, basınç değişiklikleri ya da kulak zarındaki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Orta kulak, kulak zarının hemen arkasında yer alan küçük bir hava boşluğudur. Östaki borusu bu boşluğun basıncını dengeler ve sıvıyı dışarı atar. Tıkanıklık yaşandığında basınç artar ve ağrı hissedilir.
KULAK AĞRISI TÜRLERİ
Kulak ağrısı, Primer (birincil) ve sekonder (ikincil) ikiye ayrılır. Birincil kulak ağrısı doğrudan kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta veya iç kulaktaki hastalıklardan kaynaklanır. İkincil kulak ağrısı ise diş, boğaz, sinüs veya diğer organlardaki hastalıkların kulağa yansımasıyla ortaya çıkar. Özellikle sekonder ağrılar ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
KULAK AĞRISI NEDENLERİ
Kulak ağrısına yol açan faktörler oldukça çeşitlidir. Kulağa yabancı cisim veya su kaçması, akut ya da kronik enfeksiyonlar, kulak kiri, östaki borusu tıkanıklığı, travmalar, basınç değişiklikleri, uzun süre kulaklık kullanımı, tümörler, Meniere hastalığı, diş apsesi, farenjit, zona, soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonları, alerjiler ve stres en sık görülen nedenler arasında yer alır. Şiddetli vakalarda tümör kaynaklı ağrılar da söz konusu olabilir.
SAĞ KULAK AĞRISI
Sağ kulakta görülen ağrı çoğunlukla enfeksiyonlardan kaynaklanır. Bunun dışında kulak kiri, yabancı cisim, su kaçması, tıkanıklık ve travmalar da sağ kulak ağrısına yol açabilir. Hafif ağrılar evde uygulanabilecek basit yöntemlerle geçebilirken, altta yatan ciddi bir hastalık varsa tıbbi tedavi gerekir.