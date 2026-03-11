Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer?

KULAK AĞRISI NEDİR?

Kulak ağrısı, genellikle orta veya dış kulakta gelişen enfeksiyonlar, kulak kiri, yabancı cisim, basınç değişiklikleri ya da kulak zarındaki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Orta kulak, kulak zarının hemen arkasında yer alan küçük bir hava boşluğudur. Östaki borusu bu boşluğun basıncını dengeler ve sıvıyı dışarı atar. Tıkanıklık yaşandığında basınç artar ve ağrı hissedilir.