Kulak çınlamasının nedeni sonunda ortaya çıktı! Milyonlarca kişide görülüyor, meğer bu yüzdenmiş
İnsanların çoğunun kulağı yıllardır kısa süreliğine çınlıyor. Çoğu kişi bunu ciddiye almazken, ünlü bir doktor bu çınlamanın sebebini açıkladı.
İnsanların hemen hemen hepsinde mutlaka bir kez de görülen kulak çınlaması, en yaygın durumlardan biri. Kısa süreli olan ve büyük bir tehlikesi olmayan bu ses, vızıltı, ıslık çalma sesine de benzetiliyor. Peki bu çınlamanın sebebi nedir?
TikTok’ta bir tıp uzmanı, bunun tamamen normal bir durum olduğunu ve 'insanların %75’inin' hayatlarında en az bir kez bu sesi duyduğunu açıkladı.
ABD'de çalışan Dr. Kunal Sood, 2.6 milyon takipçili TikTok hesabından video paylaşarak "İşini yaparken kulaklarınızın yaptığı o şeyi hissettiniz mi?" yazısını ekledi.