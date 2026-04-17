Kulak neden ağrır? Kulak ağrısı nasıl geçer?

PRİMER KULAK AĞRISI VE KULAĞIN YAPISAL SORUNLARI

Kulak ağrıları tıbbi açıdan primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenmektedir. Primer kulak ağrısı; doğrudan kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulaktaki rahatsızlıklar sebebi ile ortaya çıkar. Kulak kepçesindeki kıkırdak iltihaplanmaları, travmalar, dokuda kan toplanması, tümörler ve hatta yanık veya donma gibi durumlar bu ağrı tipinin nedenleridir. Dış kulak yolunda görülen iltihaplar, kulak kiri birikmesi, yabancı cisim teması ve zona gibi hastalıklar da primer ağrı kategorisinde değerlendirilir. Ayrıca kulak zarındaki yırtılmalar ve östaki tüpü tıkanıklığı kaynaklı sıvı birikimleri de bu ağrıların ana kaynağını oluşturur.